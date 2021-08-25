Президент Польши резко «прошелся» по Украине

Главное: Президент Польши оценил отношения с Украиной. Он резко прошелся по историческим моментам.

Детали: Президент Польши Анджей Дуда выступил с резкой критикой исторических отношений с Украиной. Его цитирует «Польское радио».

Так глава государства заявил: «Волынское преступление, убийства поляков и все дело, связанное со Второй мировой войной и после нее. Вред, который нанесли нам украинцы, был огромным, его трудно описать».

Он добавил: «Я не исключаю, что Украина также имеет различные претензии к Польше».

Политик считает: «Это взаимная проблема. Мы должны ее решить. Так, как когда-то эта проблема была решена с Германией, и эта дружба, и сотрудничество были возможны, несмотря на то, что история запоминается и трактуется как своеобразное напоминание, чтобы это больше никогда не повторилось. Мы будем стремиться к этому».

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