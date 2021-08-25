Из-за жары в Украине начнут исчезать города

Главное: В Украине будет нарастать жара. Она приведет к исчезновению городов.

Детали: Директор Центра экологического консалтинга и аудита Оксана Волоско-Демкив рассказала о последствиях растущей жары в Украине. Ее цитирует ICTV.

По ее словам, если и дальше будут уничтожаться зеленые зоны, уже через тридцать лет в Украине начнут исчезать города.

Специалист говорит: «Они станут просто непригодными для жизни, инфраструктура не будет выдерживать, а люди будут пытаться оттуда уехать, в основном из-за дефицита и качества воды».

Эколог отмечает: «Бесконтрольное пробивания артезианских скважин – огромная проблема, и уже есть признаки перекрестного загрязнения водоносных горизонтов».

Сообщается, что может быть перемещение большого количества людей с юга на север – так называемые климатические мигранты, которые бегут от опустынивания и засух.

Оксана Волоско-Демкив информирует: «Если будет продолжаться такая тенденция с погодой, южные области станут непригодными для ведения сельского хозяйства из-за отсутствия воды».

Эксперт считает, что по худшему варианту, Украина будет страдать от пожаров, после которых необходимо длительное восстановление.

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