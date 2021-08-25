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Новости > Жителям Афганистана пророчат настоящий ад

Жителям Афганистана пророчат настоящий ад

Агата Кловская
25.08.21 12:53
352
Жителям Афганистана пророчат настоящий ад

Главное: В ООН пугают жителей Афганистана настоящим адом, если положение в стране ухудшится. С голодом могут столкнуться 14 млн человек.

Детали: Афганистану грозит кризис, жители страны могут столкнуться с голодом. Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит «ад на земле». Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает Reuters.

В Афганистане могут столкнуться с голодом 14 млн человек.

«Если положение в стране ухудшится, для афганцев наступит „ад на земле“», — предупредил Бизли.

Кризис в стране может возникнуть из-за нескольких лет засухи, конфликтов и спада в экономике, усугубленного COVID-19.

По его словам, для предотвращения гуманитарной катастрофы потребуется не менее 200 млн долларов к сентябрю. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы также выразил надежду, что США, Катар и другие арабские государства Персидского залива выдадут деньги.

В тему: Боевики радикального движения «Талибан» проводят казни на захваченных территориях в Афганистане.

Тэги: Афганистан, ООН, мир, голод, Талибан

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