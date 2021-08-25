Коронавирус в Украине: 727 заболевших и 20 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 727 человек. Умерли 20 людей.

Детали: Коронавирус в Украине остается на невысоком уровне. Данные на среду, 25 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили 727 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 682 больных, а выздоровели 382 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 12 855, методом ИФА – 2 110, экспресс-тестами – 11 239.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (109), а также Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Умерли еще 20 человек. За все время скончались 53 521 больной.

С начала пандемии заболели 2 276 590 человек, а выздоровели 2 202 160 людей.

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