Скончался барабанщик легендарной группы Rolling Stones

Главное: В лондонской больнице умер барабанщик группы Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет.

Детали: Барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Sky News.

Его агент сказал, что музыкант «мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи».

Ранее в этом году было объявлено, что барабанщик пропустит предстоящий тур в США, так как он выздоравливал после медицинской процедуры.

Присоединившийся к The Rolling Stones в 1963 году Уоттс был одним из самых старых участников группы.

В 2006 году Vanity Fair включил его в Зал Славы Международного Списка Превосходно Одетых Людей.

В 2016 году Уоттс занял 12 место в списке «100 Величайших Барабанщиков Всех Времён» по версии журнала Rolling Stone и 10 место в списке 50 лучших барабанщиков рока по версии журнала Classic Rock.

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