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Новости > Управделами УПЦ считает, что визит главы Фанара может усугубить обстановку в церковной сфере Украины

Управделами УПЦ считает, что визит главы Фанара может усугубить обстановку в церковной сфере Украины

Александра Кудрявцева
23.08.21 19:25
144
Управделами УПЦ считает, что визит главы Фанара может усугубить обстановку в церковной сфере Украины
Главное: Итоги визита патриарха Варфоломея в Украину могут усугубить обстановку в церковной сфере страны.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на ria.ru, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью.
 
Митрополит Антоний рассказал о последних случаях захвата храмов УПЦ сторонниками ПЦУ и отметил, что священникам нашей Церкви и верующим «часто приходится иметь дело с нарушениями их прав и свобод».
 
«К сожалению, наблюдаются и факты прямого насилия и агрессии в отношении паствы канонической Церкви. После ухода Порошенко с поста президента ситуация несколько улучшилась, но соответствующие проблемы никуда не исчезли. Все просто повисло в воздухе», – отметил владыка.
 
По его мнению, «любой внешний фактор, те же итоги визита патриарха Варфоломея в Украину, могут вновь усугубить обстановку в церковной сфере», а процесс рейдерских захватов храмов УПЦ «получит дополнительные импульсы».
 
Управделами УПЦ напомнил, что в Константинопольском патриархате «не скрывают своего интереса по отношению к возобновлению стратегического взаимодействия с украинской властью» и именно по это причине за все эти годы со стороны патриарха Варфоломея «не прозвучало ни одного заявления как о необходимости прекращения рейдерских атак сторонников ПЦУ на общины канонической Церкви в Украине, так и недопустимости использования силы, угроз и давления на верующих, желающих сохранить верность Богу и Его Церкви», – подчеркнул митрополит Антоний.
 
В тему: Авантюра патриарха Варфоломея в Украине угрожает чистоте веры, - митрополит Антоний.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ, Варфоломей

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