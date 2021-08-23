Митрополит УПЦ про объединение украинцев: Надо услышать друг друга

Главное: Риторики распределения украинцев не может быть — нужно жить по Евангелию.

Архиерей рассказал о расколе украинцев на два лагеря. По его словам, это навязали искусственно.

«Надо услышать друг друга. Не так давно, пожалуй, 10 лет назад, в Украине появилось понятие „Востока“ и „Запада“. Раньше не было такого понятия — Украина была единой. Нам искусственно навязали это понятие. Я не чувствовал это понятие до тех пор, пока не попал на Галичину», — отметил митрополит.

По словам владыки, риторики распределения украинцев не может быть, не можем разделяться на Восток и Запад, на правильных и неправильных — нужно жить по Евангелию.

«Христос сказал, что Господь присутствует в каждом и для того, чтобы это присутствие понять, нужно услышать друг друга. Конечно, должно быть разнообразие: традиции и культура разные на Западе и Востоке Украины — это еще больше обогащает Украину», — сказал Львовский митрополит.

По мнению архиерея УПЦ , нужно достичь истины в разнообразии. «Сегодня, к сожалению, видим больше того, что нас разделяет, а то, что объединяет — не замечаем», — сказал владыка и добавил, что нужно проанализировать то, что находится внутри у нас, но не через политическую призму.