VPN в помощь: новый домен сайта «Страна» снова блокируют, а Шарий.нет готов к переезду

Главное: На заблокированном сайте Шарий.нет создали зеркало и готовы к переезду, а новый домен сайта Страна (strana.news) снова блокируют.

Детали: На сайте Шарий.нет, который попал под запрет СНБОУ, создали зеркало и готовы к переезду.

«Sharij.net сделал рекорд в прошлом месяце — полтора миллиона уникальных пользователей и 5 миллионов просмотров нашего сайта. Кстати, мы аккредитованное официальное СМИ», — сообщает Ольга Шарий.

В случае блокировки материалы Шарий.нет будут доступны через Tor и VPN. Также можно подписаться на: Канал Анатолия Шария, Канал Ольги Шарий, Канал «Шарий.net», а также подписаться на Шария в Telegram, в Facebook, в Twitter, «ВКонтакте».

Сегодня же телеведущий, журналист и блогер Макс Назаров написал, что «уже новую strana.news заблокировали».

В тему: Ранее мы сообщали, что сайт Страна.UA заблокировали, но он переехал на новый домен.

Как включить VPN для Opera, Chrome, «Яндекс.Браузер», Mozilla Firefox, Android можно узнать здесь.