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Новости > Авантюра патриарха Варфоломея в Украине угрожает чистоте веры - митрополит Антоний

Авантюра патриарха Варфоломея в Украине угрожает чистоте веры - митрополит Антоний

Александра Кудрявцева
23.08.21 17:25
173
Авантюра патриарха Варфоломея в Украине угрожает чистоте веры - митрополит Антоний
Главное: Продвижение Фанаром концепции «первого без равных» и его движение в сторону унии с Римом вызывает много непростых и обоснованных вопросов.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на ria.ru, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью.
 
«Процессы, запущенные патриархом Варфоломеем, уже де-факто разрушили всеправославное единство и привели к разделению Православных Церквей. На наших глазах формируется совершенно иная модель мирового Православия, в которой центральное место уготовано «восточному папе» с беспрецедентными полномочиями и привилегиями. Вполне очевидно, что успешный запуск этой модели неизбежно приведет и к глубинным изменениям по другим направлениям жизнедеятельности Церкви, в частности – в области основ православного вероучения», - отметил митрополит Антоний. 
 
Он считает, что в связи с этим на первый план выходит готовность поместных церквей к защите чистоты веры. 
 
«По его словами, уже сейчас становится понятно, что авантюра патриарха Варфоломея в Украине по своим последствиям выходит далеко за рамки спора, связанного с юрисдикцией над определенной территорией. И здесь свою роль может сыграть возобновление активной деятельности «амманского формата», в рамках функционирования которого и нужно рассмотреть соответствующие вопросы во всей их глубине и остроте», - отметил митрополит Антоний. 
 
Управделами УПЦ рассказал о сигналах со стороны тех поместных Церквей, которые пока не определились со своей позицией по «украинскому вопросу».
 
«Большинство Поместных Церквей в том или ином роде столкнулось с давлением по вопросу признания ПЦУ. Какие-то смогли выдержать внешний напор, какие-то – нет. Однако даже в тех Церквях, которые полностью или частично признали структуру Думенко, нет единства по поводу выстраивания общения с раскольниками. Этот момент прекрасно видят во всем православном мире. Поэтому и нет нацеленности со стороны других Церквей к расширению признания ПЦУ», - пояснил он. 
 
Владыка вспомнил о начале 2021 года, когда в ряде СМИ звучали сигналы о том, что якобы Болгарская Православная Церковь готова пойти на легализацию украинских раскольников. 
 
«Реагируя тогда на эти слухи, митрополит Ловчанский Гавриил отметил, что, с одной стороны, Священный Синод БПЦ назначил специальную комиссию для детального изучения вопроса, связанного с расколом в Украине, и презентации соответствующего доклада на заседаниях Синода Болгарской Церкви, а с другой – что такого отчета еще не было. Более того, он подчеркнул, что в Украине существует только одна каноническая Церковь. И это Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Что же касается Грузинской Церкви, то поздравление, которое недавно получил наш Предстоятель на день своего тезоименитства от патриарха Илии, говорит само за себя. В отношении же наших румынских братьев отмечу, что поддерживаем с ними хорошие и конструктивные отношения. На разных уровнях УПЦ и Румынская Православная Церковь проводят разные встречи и совместные Богослужения», - рассказал митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ, Фанар

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