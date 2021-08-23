Россия официально признала Левочкина врагом, введя против него санкции, - СМИ

Россия ввела санкции против народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергея Левочкина после того, как он лично пролоббировал перед президентом Владимиром Зеленским арест председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом пишет издание « Антифашист ».

Издание напоминает, что именно Левочкин был тем, кто «сдал» экс-президента Виктора Януковича. По данным журналистов, именно благодаря Медведчуку, нардеп стал вхож в Кремль.

«Особо стоит сказать о Сергее Левочкине. Он в бытность главы администрации Януковича сдал его американцам с потрохами. Но сам на плаву остался. Придумал игру с Медведчуком и ОПЗЖ, а потом эту партию и весь информационный блок телеканалов сдал американцам. Давний агент влияния Госдепа не без помощи Медведчука открывал запросто двери в Кремль, позиционировал Бойко как пророссийского кандидата и пытался заполучить у главы Газпрома Миллера деньги на его раскрутку», — говорится в публикации.

В то же время, по данным издания, Кремль неоднократно предупреждали, что Левочкин ведет «двойную игру».

«Кремль предупреждали о двойной игре Левочкина: на кремлевские деньги развести пророссийский электорат и подсунуть ему куклу в виде Юрия Бойко как спарринг-партнера Зеленского, который смело выигрывает у „промосковского политика“. Игру эту утвердили американцы, чтобы ещё раз развести сторонников России. В Кремле долго отказывались в это верить. Бойко целовался и обнимался в лидерами „Единой России“, делал нужные Москве заявления. И только когда Левочкин пролоббировал арест Медведчука и закрытие его всех телеканалах, в России осознали игры экс-главы администрации Януковича и решили ударить по Левочкину и его сестре Юлии Левочкиной, которая в дни Майдана держала салон прозападных политиков у себя дома и сливала там на посиделках все тайны двора Януковича. Семейка ещё тех двурушников, но способных долго морочить голову», — отмечают журналисты.

«И вот эта игра закончилась. Левочкина наконец-то признали врагом и захлопнули ему все двери в Москве. Долго, ох долго запрягаем. А вот как сейчас понесёмся? Вопрос не праздный. Будем следить за реакцией Киева и новыми поворотами в Кремле», — резюмирует издание.