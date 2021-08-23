Львовский митрополит УПЦ рассказал, какой должна быть национальная идея украинцев

Главное: Патриотизм, основой которого является любовь ко Христу и Родине, может стать национальной идеей.

По мнению митрополита, среда, где живут украинцы - это всегда среда настоящего патриотизма, не политического, а личного, с любовью к Родине и Христу.

«Почему по всему миру там, где живут украинцы, они являются средой любви? Потому что там отсутствует грязная политика», - объясняет он.

Владыка отмечает, что украинский народ - самый религиозный, а его государство без Бога не мыслима. А поэтому он убежден, что любовь вместе с религией может стать национальной идеей.

«Патриотизм должен быть национальной идеей, но патриотизм, где Христос», - подчеркнул он.

Далее архиерей рассуждает о сущности свободы. По его мнению, человек получает свободу от Творца и освобождается от дьявола. «Есть свобода через раскрепощение инстинктов: если человек идет через эту свободу, то он не будет жить благополучно», - объясняет Филарет.

«Человек должен пропускать все через Бога, свою веру в него, а близких окружать любовью - в таком случае Украина преодолеет все свои проблемы и достигнет успеха», - заключил митрополит Филарет.