Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Львовский митрополит УПЦ рассказал, какой должна быть национальная идея украинцев

Львовский митрополит УПЦ рассказал, какой должна быть национальная идея украинцев

Александра Кудрявцева
23.08.21 15:30
80
Львовский митрополит УПЦ рассказал, какой должна быть национальная идея украинцев
Главное: Патриотизм, основой которого является любовь ко Христу и Родине, может стать национальной идеей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на видео программы «Диалоги с Макаренко», об этом сказал митрополит Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) размышляя над связью христианства с Украиной.
 
По мнению митрополита, среда, где живут украинцы - это всегда среда настоящего патриотизма, не политического, а личного, с любовью к Родине и Христу. 
 
«Почему по всему миру там, где живут украинцы, они являются средой любви? Потому что там отсутствует грязная политика», - объясняет он.
 
Владыка отмечает, что украинский народ - самый религиозный, а его государство без Бога не мыслима. А поэтому он убежден, что любовь вместе с религией может стать национальной идеей. 
 
«Патриотизм должен быть национальной идеей, но патриотизм, где Христос», - подчеркнул он.
 
Далее архиерей рассуждает о сущности свободы. По его мнению, человек получает свободу от Творца и освобождается от дьявола. «Есть свобода через раскрепощение инстинктов: если человек идет через эту свободу, то он не будет жить благополучно», - объясняет Филарет.
 
«Человек должен пропускать все через Бога, свою веру в него, а близких окружать любовью - в таком случае Украина преодолеет все свои проблемы и достигнет успеха», - заключил митрополит Филарет.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде хождения Господа по воде.

Тэги: патриотизм, УПЦ

Комментарии

Статьи

23.08.21 08:33

Сатисфакция от «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Ахметов купил виллу, принадлежавшую убийце 15 миллионов африканцев
23.08.21 10:23

Ахметов купил виллу, принадлежавшую убийце 15 миллионов африканцев

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского
Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.08.21 15:28

Левочкина наконец-то признали врагом России, ввели персональные санкции и захлопнули ему все политические двери, – Захарченко
23.08.21 13:35

Митрополит Онуфрий неожиданно приехал к месту пребывания Варфоломея и благословил молитвенное стояние верующих УПЦ
23.08.21 12:18

Фигуристка, завоевавшая для Украины историческую золотую медаль, отказалась от гражданства
23.08.21 11:31

В ООН назвали неожиданное последствие глобального потепления для детей
22.08.21 21:15

На Закарпатье освящен новый храм УПЦ
22.08.21 21:00

Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде хождения Господа по воде
22.08.21 20:25

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно бороться с жизненными неурядицами
22.08.21 16:12

Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе
22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту
22.08.21 11:04

Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
21.08.21 10:42

Сайт Страна.UA заблокировали, но он переехал на новый домен
20.08.21 21:18

Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз
20.08.21 19:01

Главные новости за 20 августа 2021 года
20.08.21 14:02

Как оказалось, коронавирус стал причиной смерти каждого десятого украинца
20.08.21 13:31

Опальный экс-нардеп объявил бессрочную голодовку
20.08.21 09:23

В Украине увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: полный список изменений
20.08.21 09:14

Коронавирус в Украине: 1 600 заболевших и 26 умерших
19.08.21 19:00

Главные новости за 19 августа 2021 года
19.08.21 17:14

Талибан снова превратил Афганистан в Исламский эмират
19.08.21 15:59

В Украине подешевело подсолнечное масло
19.08.21 20:06

Украина купила у Великобритании ледокол по сходной цене
20.08.21 11:20

Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского
21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем
18.08.21 21:06

В Киеве зафиксированы случаи заражения «злой нитью», которую переносят комары
17.08.21 00:01

Шведский медик составил список простых способов снизить давление
17.08.21 01:08

Власть талибов: у населения отбирают оружие, а по ТВ читают Коран
21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид
19.08.21 09:23

Хозяйку квартиры на первом этаже изнасиловали в собственной постели
16.08.21 16:39

Масштабная схема обмана автолюбителей раскрыта в Киеве
16.08.21 19:23

Трамп призвал Байдена уйти в отставку
Фото и Видео
Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко
В Киеве появился памятник «бронзовому капитану»
В Киеве появился памятник «бронзовому капитану»
«Ваш звонок очень важен для нас»: Меркель кто-то позвонил прямо во время встречи с Путиным
«Ваш звонок очень важен для нас»: Меркель кто-то позвонил прямо во время встречи с Путиным
В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы
В Сети появилось видео процесса поражения организма коронавирусом
В Сети появилось видео процесса поражения организма коронавирусом
Появилось видео наводнения в Симферополе
Появилось видео наводнения в Симферополе
Опубликовано видео огненного торнадо в России
Опубликовано видео огненного торнадо в России
Огромный флагшток, установленный ко Дню флага, упал на автомобиль в Херсоне
Огромный флагшток, установленный ко Дню флага, упал на автомобиль в Херсоне
В центре Киева снесли еще одно историческое здание
В центре Киева снесли еще одно историческое здание
На Хмельнитчине жители села внезапно взбунтовались против вышки мобильной связи
На Хмельнитчине жители села внезапно взбунтовались против вышки мобильной связи
fraza.com
Новости блогосферы
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.