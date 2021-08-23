Митрополит Онуфрий неожиданно приехал к месту пребывания Варфоломея и благословил молитвенное стояние верующих УПЦ

Главное: В Киеве Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил верующих, которые ждут встречи с патриархом Варфоломеем.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ Митрополит Онуфрий сегодня приехал на улицу Липскую, где сотни верующих Украинской Православной Церкви проводят молитвенное стояние возле резиденции, где пребывает глава Фанара.

Предстоятель УПЦ благословил верующих и духовенство, которые ждут встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы рассказать ему о реальной ситуации в украинском Православии, сложившейся после предоставления Томоса ПЦУ

Сотни верующих держат плакаты с требованием прекратить церковное рейдерство, гонения на Церковь и дискриминацию верующих УПЦ . Также верующие читают акафисты и поют молитвы.

Как сообщалось ранее, 21 августа более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние под Верховной Радой.

Верующие УПЦ написали патриарху Варфоломею свой «Томос», в котором описали то, что на самом деле принес православным Украины Томос, который глава Фанара выдал Православной Церкви Украины, и призвали Патриарха Варфоломея «к вразумлению и покаянию».