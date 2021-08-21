Сайт Страна.UA заблокировали, но он переехал на новый домен

Главное: Сайт Страна.UA начали блокировать. Он переехал на новый домен — strana.news.

Детали: Сайт Страна.UA начали блокировать по решению СНБО. Из разных городов сообщают, что часть провайдеров его уже отключает. Об этом пишет ТГ-канал СТраны.

«Хотя указа президента ещё нет. Но видимо уже позвонили из СБУ. Чисто по беспределу идут», — говорится в сообщении.

Сайт уже переехал на новый домен — strana.news.

Как еще можно читать «Страну» тем, у кого она заблокирована?

1. Через VPN и Tor

Если «Страну» заблокируют через украинских провайдеров, то сайт все равно можно будет читать через VPN. Тогда он будет открываться, как заблокированная ранее соцсеть Вконтакте или поисковик Яндекс. То же самое будет, если скачать браузер Tor. Он есть как для персональных компьютеров, так и для смартфонов. Программа бесплатна и не содержит рекламы.

2. В телеграм-канале «Политика Страны»

https://t.me/stranaua

3. На канале «Страны» в YouTube

https://www.youtube.com/c/stranaua

4. На Facebook «Страны»

https://www.facebook.com/gazetastranaua

5. В ТикТок

https://www.tiktok.com/@strana.ua.tiktok

В тему: Напомним, СНБО ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача, блогера Анатолия Шария и ряда физических и юридических лиц.