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Новости > Маленький мальчик утонул, катаясь на матрасе в Херсонской области. Его отца еще ищут

Маленький мальчик утонул, катаясь на матрасе в Херсонской области. Его отца еще ищут

Александр Панько
20.08.21 13:56
480
Маленький мальчик утонул, катаясь на матрасе в Херсонской области. Его отца еще ищут

Главное: В Херсонской области, возле острова Джарылгач во время купания на матрасе исчезли отец и сын. Тело мальчика впоследствии нашли.

Детали: 19 августа в районе полудня возле острова Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района Херсонской области во время купания на матрасе исчезли 2 жителя Львова. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спустя три с половиной часа у берега было найдено тело ребенка.

Судьба его отца до сих пор неизвестна. К поискам привлечены 30 человек, 2 единицы техники и 5 плавсредств.

В тему: 8 июня 2021 года в Бердянске в открытое море унесло резиновый матрац, на котором находились трое детей и 23-летний парень. Людей занесло на семьсот метров от берега. К счастью, никто не пострадал.

Тэги: Львов, происшествие, криминал, Херсонская область, Лазурное, Джарылгач

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