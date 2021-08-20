Маленький мальчик утонул, катаясь на матрасе в Херсонской области. Его отца еще ищут

Главное: В Херсонской области, возле острова Джарылгач во время купания на матрасе исчезли отец и сын. Тело мальчика впоследствии нашли.

Детали: 19 августа в районе полудня возле острова Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района Херсонской области во время купания на матрасе исчезли 2 жителя Львова. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спустя три с половиной часа у берега было найдено тело ребенка.

Судьба его отца до сих пор неизвестна. К поискам привлечены 30 человек, 2 единицы техники и 5 плавсредств.

В тему: 8 июня 2021 года в Бердянске в открытое море унесло резиновый матрац, на котором находились трое детей и 23-летний парень. Людей занесло на семьсот метров от берега. К счастью, никто не пострадал.