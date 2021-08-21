Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю

Главное: Астрофизики из США объяснили необычное поведение астероида Фаэтон, который является источником метеорного потока Геминиды выделениями натриевого пара.

Детали: Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA предположили, что при приближении к Солнцу, когда температура на поверхности астероида-аполлона Фаэтон достигает 750 градусов по Цельсию, натрий на его поверхности нагревается настолько, что начинает испаряться и утекать с поверхности сквозь разломы в коре. Как сообщает Lenta.ru, моделирование показало, что этим струям достаточно совсем немного силы, чтобы выбросить обломки пород с поверхности.

Это может объяснять и возникновение Геминид.

Для проверки своей гипотезы ученые нагревали до необходимой температуры образцы похожего по составу на Фаэтон метеорита Альенде около трех часов, что составляет 1 день для астероида. Как результат, в породе отсутствовал натрий при сохранении всех остальных элементов.

Справка: Относящийся к группе аполлонов — астероидов с орбитой, пересекающей земную с внешней стороны — Фаэтон становится ярче при приближении к Солнцу. Обычно такое поведение характерно лишь для комет, при нагреве которых ледяная поверхность начинает испаряться, оставляя яркий хвост.

Кроме того, астероид является источником метеорного потока Геминиды. Свет от прохождения этих метеороидов в атмосфере позволил ученым установить, что у них низкое содержание натрия.

В тему: В последний раз Геминиды можно было наблюдать в небе над Украиной 13-14 декабря 2020 года.