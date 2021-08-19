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Новости > Украина купила у Великобритании ледокол

Украина купила у Великобритании ледокол

Александр Панько
19.08.21 20:06
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Украина купила у Великобритании ледокол

Главное: После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол «Джеймс Кларк Росс» был продан Украине для нужд антарктической станции «Академик Вернадский».

Детали: Великобритания продала Украине исследовательский корабль «Джеймс Кларк Росс» для проведения антарктических миссий. Как сообщается на официальной странице посольства Великобритании в Украине, это уже второй пример, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым после арктической станции «Фарадей», которая теперь известна как «Академик Вернадский».

«Джеймс Кларк Росс» открывает новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах.

Скриншот сообщения Британского посольства в Украине в Facebook

Как сообщается на официальной странице Национального антарктического научного центра в Facebook сообщил, что после переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании, где базируется, в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени.

Скриншот сообщения Национального антарктического научного центра в Facebook

Справка: RRS James Clark Ross — научно-исследовательское судно-ледокол Британской антарктической службы, названный в честь британского моряка и полярного исследователя. Построен в 1990 году, на службе с 1991 года. В 1996 г именно это судно доставило первую украинскую антарктическую экспедицию на станцию​​"Академик Вернадский".

Украина является одной из трех десятков стран, имеющих собственную антарктическую станцию, но с 2001 г у нас не было собственных кораблей, могли бы работать в антарктических условиях. Поэтому украинские ученые фрахтуют суда других стран, что стоит не малых средств.

В тему: 7 июля 2021 г Кабинет Министров Украины выделил на приобретение судна для украинских антарктических экспедиций $5 млн.

Тэги: Украина, общество, Великобритания, наука, исследование, Академик Вернадский, ледокол, Джеймс Кларк Росс

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