Горняк погиб в Запорожской области

Главное: Шахтер погиб в Запорожской области. Это мужчина 1979 года рождения.

Детали: В минувший вторник, 17 августа, в селе Малая Белозерка-4, на территории ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» погиб горняк 1979 года рождения. Об этом сегодня сообщает областная полиция.

Информируется, что на горизонте 940 метров под землей, при выполнении работ по нарядам, в нарушение требований законодательных и иных нормативно-правовых актов об охране труда, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, машинист электровоза.

Уже открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины.

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