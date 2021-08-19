В списке самых богатых людей мира сменился лидер

Главное: Джефф Безос – снова самый богатый человек мира. Он сместил с первой позиции рейтинга Бернара Арно.

Детали: 57-летний американский бизнесмен, основатель Amazon Джефф Безос вернул себе первое место в рейтинге Forbes. Сейчас его состояние составляет 185,9 миллиарда долларов.

Сразу на третью строчку опустился лидировавший президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно – у него 176 миллиарда долларов.

Примечательно, что за сутки Джефф Безос потерял 2,1 миллиарда долларов, а Бернар Арно – 18,9 миллиарда.

На второе место поднялся основатель Tesla Илон Маск: его состояние увеличилось на 5,2 миллиарда долларов – до 180,5 миллиардов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс занимает четвертую позицию (129,9 миллиарда долларов), а создатель Facebook Марк Цукерберг – 127,9 миллиарда.

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