Ученые доказали, что соцсети созданы для негатива

Главное: Исследователи из США выяснили, что социальные сети стимулируют выражение пользователями возмущения.

Детали: Ученые из Йельского университета оценили проявления гнева пользователей во время событий, вызывавших в обществе противоречивую оценку. Как сообщает Lenta.ru, для этого они отследили 12,7 млн постов от 7331 пользователя Twitter.

С помощью созданной ими нейросети исследователи следили, увеличивалось ли со временем количество гневных постов, и если да, то почему.

Исследователи доказали, что инструменты соцсетей действительно влияют на то, как постят их пользователи. Те, чьи заметки с выражением возмущения получали больше лайков или ретвитов, старались в дальнейшем чаще создавать подобные посты.

Более радикальные юзеры выражали свое возмущение чаще, обнаружили исследователи, однако более умеренные оказались более восприимчивы к поощрению со стороны соцсетей.

Кроме того, ученые провели в контролируемых условиях два поведенческих эксперимента. 240 участникам предлагалось выбрать один из двух постов — с выражением возмущения или «обычный» — опубликовать его в свою ленту и набрать при этом больше лайков и ретвитов.

Эксперименты подтвердили выводы исследования: люди старались выбирать более «негативные» посты, так как те получали больше обратной связи.

В тему: В начале 2021 года в мире начала стремительно набирать популярность новая социальная сеть Clubhouse. Это случилось после того как в ней зарегистрировались и начали активно участвовать такие известные люди, как Илон Маск и Марк Цукерберг.