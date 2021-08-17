В доме покойного мэра Кривого Рога нашли две странных записки

Главное: В доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли две записки, которые он мог написать перед смертью. Однако они не имеют никакого отношения в происшедшему. При этом вся переписка в его телефоне удалена.

Детали: Городской голова Кривого Рога Константин Павлов оставил перед смертью две записки. Как сообщает местный блогер Олег Ермолинский на своем канале в Telegram, в них содержатся инструкции по уходу за домашними животными

По его словам, полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства, но информации о причинах суицида в письменной форме не нашли.

Предположительно, записки могли быть написаны им ночью накануне смерти. Однако действительно ли их автор Павлов, пока нельзя утверждать.

Как сообщает Страна.ua, с мобильного телефона погибшего была удалена вся переписка. Следователи не нашли на устройстве ничего, что могло бы помочь расследованию.

В тему: В воскресенье, 15 августа, в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов.

На данный момент следствие рассматривает четыре версии случившегося.