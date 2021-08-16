РосСМИ утверждают, что экс-президент Афганистана покинул страну с четырьмя машинами денег

Главное: Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну после захвата ее территорий «Талибаном» вместе с машинами, набитыми деньгами.

Детали: Президент Афганистана Ашраф Гани убегал из страны в сопровождении машин, набитых деньгами. Как сообщает News.ru со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел РФ Никиту Ищенко, средств было так много, что они не влезли в вертолет.

«Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал Ищенко.

Отметим, что данная информация распространяется только российскими СМИ со ссылкой на посольство России в Афганистане.

В других информационных источниках этой информации нет.

В тему: 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел из страны. Власть в стране перешла к представителям движения «Талибан».

Вскоре аэропорт Кабула закрылся для гражданских авиарейсов. Это привело к большой давке. СМИ сообщили о пяти погибших.