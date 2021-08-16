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Новости > Обозначены сроки новой волны ковида в Украине

Обозначены сроки новой волны ковида в Украине

Александр Панько
16.08.21 15:56
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Обозначены сроки новой волны ковида в Украине

Главное: Главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что очередной пик заболеваемости ковидом в Украине, как и в 2020 году, придется на октябрь-ноябрь.

Детали: Министерство здравоохранения Украины не ожидает обострения ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 в ближайшие дни. Как заявил Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «Укринформу», ситуация развивается по образцу прошлого года.

«В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком», — заявил он, напомнив, что в прошлом году «пик у нас наблюдался через полтора -два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас».

Таким образом, по его словам, «подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре».

При этом он подчеркнул, что вспышка может произойти раньше, и призвал вакцинироваться от коронавируса. «От ответственного поведения каждого из нас зависит то, насколько быстро мы будем заходить в желтую, оранжевую или красную зону. Базовые профилактические вещи, которые касались коронавирусной инфекции, так же эффективно действуют и против „Дельта“- штамма. Это избегание мест массового скопления, использование антисептиков, обработка рук, этикет чихания и прочее», — заключил Кузин.

В тему: В июле 2021 года руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что новую волну COVID-19 в Украине можно ожидать уже в этом месяце, а количество смертей от коронавируса уже в сентябре может составить от 54 тысяч до 70 тысяч.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, болезнь, здоровье, новости Украины, коронавирус, COVID-19, Игорь Кузин

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