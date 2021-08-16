Маленький мальчик выпал с четвертого этажа в Николаеве и чудом остался жив

Главное: Двухлетний мальчик выпал из открытого окна четвертого этажа в Николаеве. Дома находилась его бабушка. Ребенок чудом выжил.

Детали: В Николаеве 2-летний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области, приехавшие на место происшествия правоохранители выяснили, что мальчик был дома с бабушкой.

Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна.

С многочисленными травмами ребенок был госпитализирован.

Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.

В тему: 3 июля 2021 года в Винницкой области 3-летний мальчик открыл на балконе окно и выпал с пятого этажа. Он упал на веревки для белья и выжил.