Смертельное ДТП в Николаевской области: столкнулись две фуры

Главное: ДТП произошло в Николаевской области. Погиб человек.

Детали: Поздно вечером воскресенья, 15 августа, на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Николаевской области произошло смертельное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что столкнулись два грузовых авто: 54-летний водитель Renault Premium въехал в стоящий на обочине дороги Renault Magnum.

В результате аварии мужчина скончался.

При этом его 26-летний пассажир был госпитализирован.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинили тяжелое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК).

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