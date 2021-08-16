Смертельное ДТП в Николаевской области: столкнулись две фуры

Главное: ДТП произошло в Николаевской области. Погиб человек.
Детали: Поздно вечером воскресенья, 15 августа, на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск в Николаевской области произошло смертельное ДТП. О нем поведала местная полиция.
Сообщается, что столкнулись два грузовых авто: 54-летний водитель Renault Premium въехал в стоящий на обочине дороги Renault Magnum.
В результате аварии мужчина скончался.
При этом его 26-летний пассажир был госпитализирован.
Правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинили тяжелое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 УК).
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