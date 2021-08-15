Кировоградская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину

Главное: Верующие и духовенство Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви присоединились к флешмобу «Варфоломей, мы тебя не приглашали, мы тебя не ждем» против визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину.

Православные призвали патриарха Варфоломея отменить свой визит на торжества в День Независимости Украины.

«Православные верующие просят не приезжать на их землю гражданина Турции — патриарха Варфоломея, которого от их имени пригласили на празднование 30-летия независимости Украины, ведь за его противозаконные решения и неразумные действия в Украине посеяны вражда, ненависть и разделение, льются слезы, бьют православных священников, захватывают храмы», — говорится на сайте епархии.