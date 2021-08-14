Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан

Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан

Александра Кудрявцева
14.08.21 21:25
155
Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан
Главное: Всех христиан объединяет любовь к Господу и вера.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
Предстоятель УПЦ обратил внимание на подвиг мучеников Маккавеев, которые, несмотря на гарантирование им счастливой жизни, остались верными Божественному Закону, не отступив ни на йоту, и пошли на муки.
 
Как отметил архипастырь, во все времена непросто соблюдать Закон Божий. Однако всех христиан объединяет любовь к Господу и вера.
 
Блаженнейший объяснил, как узнать, что человек действительно является членом Святой Православной Церкви.
 
«Это познается по плодам. Самый большой и главный плод, который должен приносить член Святой Церкви — это любовь к Богу и к ближнему. В этих двух заповедях заключается Божественный Закон: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя“ (Мф. 22: 37-39)», — сказал владыка.
 
Причем, как отметил Митрополит Онуфрий, если нет любви к Богу, то не можем, как бы ни уверяли других, любить ближнего. «Потому что от Божественной любви рождается любовь к ближнему», — добавил он.
 
Блаженнейший владыка дал совет, как определить для себя, любим ли Бога на самом деле. «Спаситель сказал такие слова перед Своим Вознесением: „По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою“ (Ин. 13: 35); „Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня“ (Ин. 14: 21), — напомнил владыка. — Поэтому для того, чтобы определить для себя самого, люблю ли я Бога, я должен посмотреть, выполняю ли я Божественные заповеди. Если выполняю или стараюсь выполнять, значит — я люблю Бога. Если нет, то я просто обманываю себя и всех вокруг себя».
 
А вот любовь к ближнему, по мнению архипастыря, начинается с прощения и терпения друг друга.
 
Конечно, выполнять заповеди непросто. Но, как подчеркнул Предстоятель, надо бороться с собой и своими страстями.
 
«С самим собой труднее всего бороться. Кто себя победил, тот является настоящим победителем. Но эту борьбу видит только Бог и сам человек. Потому что она совершается в душе», — добавил владыка и сказал, что именно помогает бороться с грехами: «Человек борется своими добрыми мыслями, своими добрыми желаниями. В этой борьбе очень помогает молитва и пост. Человек очищает себя молитвой и постом и дает место в своей душе благодати Божией, силе Божией, которая укрепляет человека и помогает побеждать то, что без благодати не победить, — побеждать грех».
 
Митрополит Онуфрий призвал быть верными чадами Святой Православной Церкви, жить в любви к Богу и любви друг к другу.
 
«Когда будем так проводить свою жизнь, то благодать Божия будет наполнять пути и сердца и вести к той жизни, ради которой Господь создал каждого человека — к вечному спасению на небе во Христе Иисусе Господе нашем», — резюмировал он.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам.
 

Тэги: христианство, УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

13.08.21 09:09

Танки в ходе гражданской войны в Югославии (1991-1995 гг.). Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю
14.08.21 00:36

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.08.21 21:45

В Киево-Печерской лавре до 22 августа проходит православная ярмарка «Медовый спас»
14.08.21 15:30

Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним
14.08.21 14:40

Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам
14.08.21 11:46

Ученые узнали о кошках кое-что очевидное, но невероятное
14.08.21 09:07

Сегодня грузовики и амбалы перекроют центральную улицу Киева
13.08.21 21:33

Под Киевом на Спас покажут конное шоу
13.08.21 20:36

На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:53

Завтра у православных начинается Успенский пост
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
13.08.21 14:59

В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
13.08.21 14:43

Стало известно, где на госслужбе больше всего платят
13.08.21 09:38

Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
12.08.21 15:57

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки
12.08.21 10:57

Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
12.08.21 09:41

Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 00:01

Найдено средство, которое может уничтожить коронавирус
10.08.21 00:55

Профессор из Великобритании рассказал, что будет с коронавирусом в будущем
08.08.21 10:13

В Италии задержали главу кровожадного преступного клана по кличке «Кровавая Мэри»
09.08.21 17:09

Стало известно, сколько граждан родилось в Украине за годы независимости
09.08.21 09:28

У меткомбината в Кривом Роге ветеран АТО подорвал себя гранатой вместе с полицейскими
09.08.21 16:24

Британский посол сделала резонансное заявление по поводу вступления Украины в НАТО
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
Фото и Видео
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Сильные ливни затопили Керчь
Сильные ливни затопили Керчь
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
В Крыму затопило главную трассу полуострова
В Крыму затопило главную трассу полуострова
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.