Митрополит Онуфрий рассказал, что объединяет всех христиан

Главное: Всех христиан объединяет любовь к Господу и вера.

Предстоятель УПЦ обратил внимание на подвиг мучеников Маккавеев, которые, несмотря на гарантирование им счастливой жизни, остались верными Божественному Закону, не отступив ни на йоту, и пошли на муки.

Как отметил архипастырь, во все времена непросто соблюдать Закон Божий. Однако всех христиан объединяет любовь к Господу и вера.

Блаженнейший объяснил, как узнать, что человек действительно является членом Святой Православной Церкви.

«Это познается по плодам. Самый большой и главный плод, который должен приносить член Святой Церкви — это любовь к Богу и к ближнему. В этих двух заповедях заключается Божественный Закон: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя“ (Мф. 22: 37-39)», — сказал владыка.

Причем, как отметил Митрополит Онуфрий , если нет любви к Богу, то не можем, как бы ни уверяли других, любить ближнего. «Потому что от Божественной любви рождается любовь к ближнему», — добавил он.

Блаженнейший владыка дал совет, как определить для себя, любим ли Бога на самом деле. «Спаситель сказал такие слова перед Своим Вознесением: „По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою“ (Ин. 13: 35); „Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня“ (Ин. 14: 21), — напомнил владыка. — Поэтому для того, чтобы определить для себя самого, люблю ли я Бога, я должен посмотреть, выполняю ли я Божественные заповеди. Если выполняю или стараюсь выполнять, значит — я люблю Бога. Если нет, то я просто обманываю себя и всех вокруг себя».

А вот любовь к ближнему, по мнению архипастыря, начинается с прощения и терпения друг друга.

Конечно, выполнять заповеди непросто. Но, как подчеркнул Предстоятель, надо бороться с собой и своими страстями.

«С самим собой труднее всего бороться. Кто себя победил, тот является настоящим победителем. Но эту борьбу видит только Бог и сам человек. Потому что она совершается в душе», — добавил владыка и сказал, что именно помогает бороться с грехами: «Человек борется своими добрыми мыслями, своими добрыми желаниями. В этой борьбе очень помогает молитва и пост. Человек очищает себя молитвой и постом и дает место в своей душе благодати Божией, силе Божией, которая укрепляет человека и помогает побеждать то, что без благодати не победить, — побеждать грех».

Митрополит Онуфрий призвал быть верными чадами Святой Православной Церкви, жить в любви к Богу и любви друг к другу.

«Когда будем так проводить свою жизнь, то благодать Божия будет наполнять пути и сердца и вести к той жизни, ради которой Господь создал каждого человека — к вечному спасению на небе во Христе Иисусе Господе нашем», — резюмировал он.