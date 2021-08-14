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Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам

Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам

Александра Кудрявцева
14.08.21 14:40
133
Митрополит Онуфрий рассказал, почему нельзя обращаться к колдунам и гадалкам
Главное: Ни в коем случае нельзя обращаться к колдунам и гадалкам, потому что это вредно для человеческой души.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Митрополит Онуфрий сказал в выпуске «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».
 
Как отметил Предстоятель УПЦ, трудности попускает Бог, но те, кто за их разрешением обращаются к колдунам, напрасно надеются на помощь.
 
 
Блаженнейший привел в пример случай колдовства, который рассказал ему 50 лет назад маленький мальчик.
 
«Його батько не ладнав із невісткою — дружиною свого старшого сина, що врешті ледь не зіграло з ним недобрий жарт. Одного разу батька спіткала біда — зникла зарплатня, яку він начебто приніс додому. Аби дізнатися, де його гроші, батько вирішив піти до знахарки і взяв з собою малого сина. Надворі було холодно, і батько попросив знахарку пустити сина на піч. Хлопчик заліз на піч і чув, що батько розповідає знахарці свою грошову історію:
 
«Скажи, де мої гроші». Чаклунка зайшла за піч і почала там здійснювати своє чаклунство. Тут хлопчика охопив страх, бо він побачив, що знахарці явився демон і сказав: «Гроші є, чоловік, аби не загубити їх, загорнув у носовичок, а на подвір’ї зронив його. А теличка (корова), йшовши подвір’ям, проковтнула ту хусточку з грошима. Тому гроші знаходяться у шлунку телички. Але ти не говори йому про це, скажи, що гроші вкрала невістка і що не хоче йому віддавати. Тоді ми здобудемо дві душі. Невістка від відчаю накладе на себе руки. А свекор буде наш, тому що несправедливо обмовив невістку і довів її до такого стану». Ворожка послухала демона і сказала чоловікові, що гроші вкрала невістка... Хлопчик вдав, що спить, аби не видати себе. Батько підняв його і вони пішли додому. Але дорогою хлопчик розповів батькові про те, що побачив, і батько, який любив його, повірив. Він прийшов додому, заколов теличку і дійсно знайшов у її шлунку гроші. «З того часу ні я, ні батько ніколи не звертаємося у труднощах до ворожок, а завжди — до Бога», — пересказал историю Предстоятель УПЦ.
 
Митрополит Онуфрий отметил, что ни в коем случае нельзя обращаться к колдунам и гадалкам, потому что это вредно для человеческой души.
 
«Колдуны сознательно или бессознательно пользуются дьявольской силой. А дьявол является человеконенавистником и никогда не хочет человеку добра. Это вредно для нас самих», — добавил Блаженнейший.
 
«Если Бог посылает человеку что-то горькое, то в этом горьком всегда есть сладкое. Когда дьявол дает человеку что-то сладкое, то в этом всегда горькое, что является ядом для души человека. Трудности попускает Бог, и в трудностях надо обращаться к Богу. И если будем обращаться к Богу, будем просить Бога, чтобы Он нам помог найти верное решение в своих трудностях, то поступки будут правильными и завершатся добром и пользой для нас», — подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым.
 
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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