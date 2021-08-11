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Новости > В США признали возможность существования искусственного живого организма

В США признали возможность существования искусственного живого организма

Александр Панько
11.08.21 16:31
207
В США признали возможность существования искусственного живого организма

Главное: Американские ученые выяснили что распределенные системы на основе блокчейнов обладают свойствами, которые также имеют живые организмы.

Детали: Ученые из Планетологического Института США провели наблюдения за распределенной виртуальной машиной (dVM) на основе блокчейна, состоящей из тысяч узлов или компьютеров — в совокупности они функционируют как глобальный универсальный компьютер, который не может быть выключен. Как сообщает Lenta.ru, выяснилось, что такие dVM обладают характеристиками, связанными с биологическими системами, в том числе было выявлено некоторое функциональное и структурное сходство между блокчейном и ДНК.

Блокчейн представляет собой структуру данных, состоящую из единиц, называемых блоками, которые постоянно «связаны» друг с другом. На практике это неизменяемый носитель (поскольку блоки можно только добавлять), содержащий инструкцию в виде компьютерного кода и реплицирующийся на тысячи узлов, что очень похоже на нуклеиновые молекулы в клетках.

Системы на основе блокчейнов соответствуют некоторым критериям живых организмов, таким как реакция на окружающую среду, рост, репликация и саморегулирование. Кроме того, исследователи представили ​​концептуальную модель простого самоорганизующегося и самодостаточного распределенного «организма» как функционально закрытой системы, которая будет соответствовать всем определениям жизни, а также описаны развивающиеся технологии, в частности искусственный интеллект на основе нейронных сетей.

Общедоступные виртуальные машины на основе блокчейнов могут обеспечить неограниченную среду для развития общего искусственного интеллекта, способного самостоятельно управлять собственным развитием.

В тему: В апреле 2021 года Еврокомиссия подготовила документ об обеспечении гуманного подхода к технологии искусственного интеллекта и его использовании без ущерба для человеческой личности.

Тэги: США, ученые, жизнь, наука, компьютер, исследование, искусственный интеллект, блокчейн, технологии

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