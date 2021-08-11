Месси выставил пиво вратарю сборной Украины

Главное: Украинский футболист Андрей Пятов заявил, что получил три бутылки пива от легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси. Столько мячей он забил голкиперу «Шахтера» и сборной Украины.

Детали: Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины по футболу Андрей Пятов получил пиво от легендарного аргентинского форварда Лионеля Месси. На своей странице в Instagram он объяснил, что это связано с флешмобом, в ходе которого аргентинский форвард разослал пиво 160 вратарям мира.

Две бутылки Пятов решил оставит у себя, а одну направить на благотворительность.

Справка: Известный бренд пивных напитков Budweiser, который с сентября 2020 года сотрудничает с Лионелем Месси, выпустил лимитированную коллекцию бутылок в честь 644 голов, которые форвард забил, выступая за "Барселону". Таким образом он побил рекорд легендарного бразильца Пеле, державшийся с 1974 года.

Бутылки пива Budweiser из этой коллекции были пронумерованы от 1 до 644 по количеству голов, которые Лео решил разослать с сопроводительным письмом всем голкиперам, которым он забивал.

Всего в этом списке оказалось 160 спортсменов из разных стран мира. И каждый из них получит столько бутылок, сколько он пропустил от Месси голов.

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