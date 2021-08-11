Стало известно, куда украинцы предпочитали летать в этом году

Главное: За последние семь месяцев украинцы чаще всего улетали из «Борисполя» в Турцию и Египет. Большой поток пассажиров наблюдается также в Одессу, Израиль и Грецию.

Детали: Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров Международного аэропорта «Борисполь» за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция. Как сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook, суммарно доля путешествующих в эти страны составила 51% от общего количества вылетающих пассажиров.

При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:

— Анталия;

— Шарм-Эш-Шейх;

— Стамбул;

— Даламан;

— Тиват;

— Бодрум;

— Хургада;

— Одесса;

— Тель-Авив;

— Ираклион.

В тему: По состоянию на конец июля для граждан Украины были доступны 124 страны мира. Таким образом, это лето можно считать гораздо свободнее для путешествий, чем прошлое.