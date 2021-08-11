Главные новости за 11 августа 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 1 122 человека. Умерли 25 людей.

- Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

- С 1 октября 2021 года в Украине будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-час в месяц, он составит 1,44 грн, для тех, кто потребляет больше, — 1,68 грн.

- Иван Выговский возглавил полицию Киева. Ранее он возглавлял полтавских копов.

- Instagram вводит новые функции. Они направлены на защиту пользователей.

- В порту Новороссийска произошел разлив нефти при погрузке греческого танкера. На данный момент он достиг 80 кв. км и виден из космоса.