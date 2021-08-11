Из России в Черное море вылилось пятно нефти, которое видно из космоса

Главное: В порту Новороссийска произошел разлив нефти при погрузке греческого танкера. На данный момент он достиг 80 кв. км и виден из космоса.

Детали: В Черном море у берегов Новороссийска произошел разлив нефти. Как сообщается на сайте Института космических исследований Российской академии наук, площадь разлива составляет 80 квадратным километров.

На опубликованном спутниковом снимке видно темное нефтяное пятно, которое, по сообщениям пресс-службы, вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 км.

Как сообщает Lenta.ru, инцидент произошел 7 августа. По данным руководителя программы Всемирного фонда дикой природы России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжникова, из-за ЧП на данный момент загрязнено около 7 км побережья.

По данным издания, разлив произошел под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony из-за разрушения внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

В тему: В середине 2020 года в Норильске в местную реку вылились 20 тыс. нефтепродуктов. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.