Кабмин в очередной раз продлил карантин в Украине

Главное: Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Детали: Кабинет министров Украины решил продлить адаптивный карантин до 1 октября в связи с ростом количества госпитализаций и тяжелых больных COVID-19. Как сообщается на официальном канале премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram, текущая эпидемическая ситуация контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций из-за коронавируса.

По словам Шмыгаля, правительство готовит больницы, а количество коек с кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплены 15000 кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе.

В тему: 16 июня 2021 года Кабмин продлил карантин в Украине с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 до 31 августа. При этом был введен ряд послаблений. В частности, снято ограничение на проведение массовых мероприятий.

В Министерстве здравоохранения Украины не исключают, что осенью в стране может быть снова введен жесткий карантин. В правительстве готовятся к третьей волне коронавируса.