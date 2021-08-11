Осенью большинство украинцев начнут платить за электроэнергию меньше

Главное:С 1 октября 2021 года в Украине будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Для домохозяйств, которые потребляют меньше 250 кВт-час в месяц, он составит 1,44 грн, для тех, кто потребляет больше, — 1,68 грн.

Детали: Кабинет Министров принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения до 1,44 грн/кВт при условии потребления до 250 кВт-час в месяц. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 11 августа, для домохозяйств, которые потребляют более 250 кВт-час в месяц, тарифы остаются без изменений на уровне 1,68 грн/кВт.

Новые правила заработают с 1 октября.

Как сообщает «Экономическая правда», модель возложенных специальных обязанностей распространяется на государственные энергогенерирующие предприятия «Энергоатом» и «Укргидроэнерго».

По словам министра энергетики Германа Галущенко, уменьшение тарифов коснется абсолютного большинства населения, так как более 250 кВт-ч электроэнергии потребляют лишь 20% домохозяйств.

В тему: 28 июля 2021 года Кабмин принял решение не повышать тариф на электроэнергию с 1 августа и сохранить его в размере 1,68 грн за кВт-час до 1 сентября.