Португальцы оригинально отметили удачный дебют украинца за «Бенфику»

Главное: После успешного дебюта игрока сборной Украины по футболу Романа Яремчука за португальскую «Бенфику» клуб переименовал в его честь свой официальный аккаунт в Twitter.

Детали: Португальский футбольный клуб «Бенфика» переименовал англоязычную версию клубного аккаунта в Twitter в честь украинского форварда команды Романа Яремчука. Как сообщает журналист «Фразы», вместо SL Benfica он сейчас называется SL Benficachuk.

Отметим, что это случилось после того, как в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов португальская «Бенфика» победила московский «Спартак» со счетом 2:0 и вышла в стадию плей-офф. Яремчук дебютировал в этом матче на 64-й минуте и забил мяч в концовке.

Однако после игры УЕФА переписал гол на защитника российского клуба Самуэля Жиго.

«Я счастлив. Это было непростое время, потому что я не участвовал в предсезонной подготовке. Спасибо тренеру за поддержку, а также хочу сказать спасибо всем фанатам. Было здорово сыграть за „Бенфику“. Каждый день я хочу тренироваться еще больше, чтобы забивать новые голы», — заявил Яремчук в интервью Benfica TV после матча.

В тему: По итогам Евро-2020 Роман Яремчук вошел в сборную худших игроков турнира.