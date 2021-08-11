Стало известно, почему нужно принимать душ каждый день

Главное: Специалисты говорят, что душ нужно принимать каждый день. Лучше всего это делать вечером.

Детали: Эксперты из Великобритании поведали, что душ нужно принимать каждый день. Иначе здоровье кожи может ухудшиться.

Отмечается, что отказ от такой процедуры может привести к появлению акне, дерматита и псориаза.

Так, косметолог Ялда Джамал из Dr Yalda Clinics отметила, что кожа защищает организм от солнечных лучей, физического воздействия и регулирует температуру.

По ее словам, «сочетание пота, мертвых клеток и грязи нарушает эти функции».

В то же время медик Рекха Тейлор из клиники Health & Aesthetics говорит, что купаться лучше всего вечером, так как кожа восстанавливается во время сна, что позволяет порам не засоряться и предотвратит образование прыщей и черных точек.

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