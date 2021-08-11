В Днепре «люди в черном» на глазах у всех вывезли из магазина платежный терминал

Главное: Неизвестные злоумышленники в одном из супермаркетов Днепра взяли тележку, погрузили на нее терминал IBox и скрылись с ним в неизвестном направлении.

Детали: В супермаркете «Сильпо» на ул. Юрия Кондратюка в Днепре злоумышленники в черных кепках, футболках и медицинских масках вывезли терминал платежей Ibox. Как сообщает «Днепр Оперативный», они так уверенно подошли и погрузили его на продуктовую тележку, что охранник ничего не успел предпринять.

На выходе преступники перенесли терминал в белый микроавтобус Volkswagen и скрылись во дворах жилого массива «Покровский».

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