Стало известно, когда в Украине пойдет первый снег и ударят морозы

Главное: Первый снег в Украине пойдет в октябре. Тогда же ударят морозы.

Детали: Синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине. Он дал долгосрочный прогноз.

Эксперта цитирует «Обозреватель».

Он рассказал: «В центральных регионах в октябре будут наблюдаться как почти летние температуры, так и заморозки».

Специалист предупредил: «После 21 октября произойдет резкое похолодание. 25-28 числа температура выйдет на плато и достигнет минимальной отметки за весь месяц – до 2-5 мороза».

По его словам, первый снег с дождем возможен 26 октября – пройдет он в южных областях.

Синоптик поведал: «С 21 по 26 октября на юге Украины прогнозируется резкое похолодание и первые заморозки».

Отмечается, что «бабье лето» будет длинным, а зима ожидается морозной и с большим количеством снега.

Эксперт информировал: «Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. До конца месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет».

Он резюмировал: «Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы ожидаются во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные метели».

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