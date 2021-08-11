Талашко отстранили от работы в университете на время расследования случаев домогательств

Главное: Известного актера и преподавателя Владимира Талашко отстранили от работы в киевском университете им. Карпенко-Карого на время проверки информации о сексуальных домогательствах. По словам руководительницы вуза, сам он все отрицает и за многие годы на него не поступало никаких жалоб.

Детали: В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого проверят информацию о возможных сексуальных домогательствах со стороны 75-летнего актера и преподавателя Владимира Талашко. Как заявила исполняющая обязанности ректора вуза Галина Миленькая в комментарии «Громадському радио», до начала скандала она ничего не слышала о подобных проблемах.

«С 1 сентября заработает рабочая группа, которая будет выяснять причины такого инцидента и изучать факты, размещенные студентками и выпускницами в Фейсбуке», — рассказала она, объяснив, что такой срок установлен из-за того, что на данный момент что почти все преподаватели находятся в отпусках.

«Мы им прислали материалы, которые нашли. В состав группы вошли все проректоры, заведующие кафедр и наши юристы, а также студенческая община и представители студенческого самоуправления, как по театральному искусству, так и из Института экранных искусств», — добавила она, подчеркнув, что самого Владимира Талашко с 1 сентября отстранят от работы со студентами на время проверки.

Миленькая призвала всех пострадавших посетить рабочую группу и лично пообщаться с ее участниками, а также написать официальное заявление в полицию и Министерство культуры, чтобы у комиссии было больше рычагов.

«Мы надеемся, что расследование будет проходить в сжатые сроки, ведь Талашко набрал первый курс. Пока его есть кем заменить. Сколько мы будем выяснять причины, я точно не могу сказать. Здесь слово определенных лиц против слова Талашко. Вчера мы с ним связались и он категорически опровергает все обвинения, изложенные в сообщениях в соцсети», — рассказала руководительница вуза.

При этом она подчеркнула, что до сих пор никаких заявлений от студенток в университет не поступало. «Одна из выпускниц говорит, что неоднократно обращалась в деканат и сообщала о домогательствах со стороны Талашко. Мы опросили работников деканата — они сказали, что за 43 года к ним не было ни одного подобного обращения. Если не приняли в деканате — можно обратиться в канцелярию или к руководству. Но там отрицают, что такие заявления поступали. В конце концов можно было обратиться в студенческий совет, но студенческая община также опровергла — говорят, что не слышали о фактах домогательств от студентов. Нам сложно это выяснять, но мы будем это делать», — заключила Миленькая.

В тему: 9 августа 2021 года Министерство культуры и информационной политики объявило о проведении расследования из-за обвинений Владимира Талашко в недопустимом поведении в отношении бывших студенток. По данным сценариста Богдана Панкрухина, он сексуально домогался студенток на протяжении 20 лет по одной и той же схеме: якобы приглашал девушек порепетировать к себе домой, предлагал выпить, а затем «фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму». В подтверждение он привел истории двух студенток.

Сам Талашко в комментарии СМИ признал, что проводил репетиции на дому, но никаких домогательств не совершал.