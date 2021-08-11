На Кировоградщине местный глава «Свободы» угрожает «мусорной люстрацией» священнику УПЦ

Главное: В Кировоградской области глава отделения партии «Свобода» в Новомиргороде Вадим Батий угрожает священнику Украинской Православной Церкви Ярославу Кушнируку физической расправой и «мусорной люстрацией», а также призывает уволить священника с должности учителя истории в школе.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом протоиерей Ярослав Кушнирук заявил в видеообращении.

На своей странице в Фейсбук Вадим Батий опубликовал фейковое видео, в котором провокатор выдает себя за монаха Почаевской лавры и признается в своей любви к России и ненависти к Украине. Под этим постом Батий написал: «Вот что нужно знать про московскую церковь! А у нас московский поп преподает историю в школе!».

«Я единственный учитель истории, который имеет священнический сан. Я не хотел выносить этот вопрос на все общество. Поэтому написал личные сообщения господину Вадиму, в которых обосновал свою позицию и попросил предоставить факты моей деструктивной антиукраинской деятельности или агитационной практики в школе», — рассказал священник.

Вместо объяснений Вадим Батий на следующий день пошел к главе ОТГ и потребовал, чтобы священника уволили из школы.

«Когда все это не увенчалось успехом, 9 августа около 12. 00 дня он встретил меня в центре города, возле дома РГА, и начал давить на меня психологически. Затем начались угрозы физической расправы, если я не уволюсь из школы и намеки на так называемую «мусорную люстрацию», — поделился священник.

Отец Ярослав официально заявил, что таким образом господином Батий «оказывается дискриминационное давление из-за религиозной принадлежности, что является прямым нарушением Конституции Украины, ст. 35, которая гласит, что „каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания“ », потому что по сути единственная вина, которую инкриминирует «свободовец» «заключается лишь в том, что я — священник Украинской Православной Церкви».

Протоиерей Ярослав подчеркнул, что стремится защитить свои конституционные права и остается верным Украинской Православной Церкви и Предстоятелю.

«Если я сегодня буду молчать, то такие люди завтра придут и потребуют уволить врачей, руководителей различных учреждений, продавщиц и водителей с их должностей только за то, что они являются прихожанами Украинской Православной Церкви. Я не боюсь за свою жизнь, но боюсь за свою трехлетнего ребенка, который был в машине в момент угроз со стороны господина Батия. Я боюсь, что завтра детей других священнослужителей будут унижать, как это было в коммунистические времена, только за то, что они — дети священников УПЦ. Я боюсь, что завтра в нашу мирную Новомиргородскую общину посеют огонь раздора, который к сожалению сегодня уже пылает в отдельных областях Украины, с захватами храмов, избиением священников и прихожан, агрессией, ненавистью, раздорами и разделением», — обратился священник.

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