Британский профессор заявил, что коллективного иммунитета от коронавируса не будет

Главное: Ученый из Великобритании заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса не сформируется. Этому помешает штамм Дельта.

Детали: Известный британский профессор Эндрю Поллард заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса не сможет сформироваться. Его цитирует издание The Guardian.

Ученый пояснил: «Проблема в том, что этот вирус – не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм Дельта будет заражать тех, кто привился».

Он добавил: «Те, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно встретятся с коронавирусом, а средства для полной остановки его передачи нет. Существующие вакцины эффективны в вопросе защиты от тяжелого течения болезни и летальных исходов, но не от заражения».

Эксперт резюмировал: «Даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека, вероятно, будет помнить о прививке в течение десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом».

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