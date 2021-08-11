Стало известно, когда наступит пик смертности от коронавируса

Главное: Американские ученые прогнозируют. что пик смертности от коронавирусной болезни COVID-19 наступит менее чем через месяц.

Детали: По прогнозам ученых, пик смертности от коронавируса в мире состоится в начале сентября 2021 года. Как сообщает Факты ICTV со ссылкой на данные американского Института показателей и оценки здоровья, общее количество смертей от COVID-19 к декабрю 2021 г достигнет 5,3 млн человек, также 12 млн человек умрет от осложнений, которые вызывает эта болезнь.

Ученые считают, что такое большое количество смертей может спровоцировать штамм коронавируса Дельта, который активно распространяется в мире.

Прогнозы Института различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смерти, связанные с коронавирусной болезнью, включая летальные случаи, которые официально не фиксируются.

В тему: По данным статистического сервиса Worldometers, по состоянию на 10 августа в мире зафиксировано 204,2 млн случаев коронавирусной болезни. Умерло от осложнений 4,3 млн человек.

Больше всего больных за все время пандемии в США (36,7 млн), Индии (31,9 млн) и Бразилии (20,1 млн).

В Украине, по состоянию на 11 августа, от коронавируса умерли 53 149 больных.