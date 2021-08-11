Ученые предрекли ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине

Главное: Ситуация с коронавирусом в Украине будет ухудшаться. Прогноз дали ученые.

Детали: В нашей стране будет ухудшаться ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Среди прочего там отметили: «Несмотря на определенное торможение в последние дни, риски взрывных темпов роста заболеваемости остаются существенными».

Информируется: «Число положительных тестов на прошлой неделе росло в полтора раза, и эти темпы в ближайшие недели могут вырасти по мере увеличения доли штамма Дельта».

Ожидается, что «самых высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом Дельта доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции».

В тему: В Черниговской области зафиксирована вспышка штамма Дельта.