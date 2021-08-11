Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 1 122 человека. Умерли 25 людей.

Детали: В Украине фиксируется рост больных коронавирусом. Данные на среду, 11 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили 1 122 случая заразы. Госпитализировали 648 человек, а выздоровели 1 160 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 23 633, методом ИФА – 8 963, экспресс-тестами – 20 604.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Умерли 25 человек. За все время скончались 53 149 больных.

С начала пандемии заболели 2 261 354 человека, а выздоровели 2 193 752 больных.

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