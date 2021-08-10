Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку не нужно превозноситься над другими

Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку не нужно превозноситься над другими

Александра Кудрявцева
10.08.21 18:20
209
Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку не нужно превозноситься над другими
Главное: Господь даёт человеку тот или иной дар для того, чтобы он служил своими делами Богу и людям.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Каждый получил тот дар от Бога, который можем понести. Не просто так: кому—то больше, кому—то меньше. Чтобы никто не думал, что у него благодати больше, а значит, он может превозноситься. Если же такое вдруг произойдет, то этого человека ждут серьезные проблемы. Он себя возносит, но на самом деле в глазах Божьих он падает все ниже и ниже. Чем он выше себя возносит, тем ниже он оказывается. Каждый имеет свой возраст, свой пол, свой характер. Мы все — разные. У нас разные таланты. Скажем, кто—то умеет хорошо рисовать. Но значит ли это, что он должен превозносить себя и считать выше выдающихся художников прошлого?», — пояснил владыка.
 
Митрополит Лука считает, что беда нашего времени в том, что каждый начал считать себя гением.
 
«Снялся начинающий певец в какой—нибудь телевизионной передаче, и уже считает себя звездой. Выбрали никому не известного человека из глубинки в депутаты, он переезжает в столицу, и уже мнит себя небожителем. Общение со своими вчерашними друзьями считает уже ниже собственного достоинства. Что ждёт таких людей в будущем? Если они не поймут, что всё в руках Божьих, то крах неминуем», — сказал он.
 
Архиерей отметил, что Господь даёт человеку тот или иной дар не для того чтобы он превозносился над другими, а для того, чтобы служил своими делами Богу и людям.
 
По словам владыки, многих проблем можно было бы избежать, если бы современный человек стал чуть—чуть скромнее.
 
«Скромность становится чуть ли не пережитком. Скромный человек превращается в изгоя лишь потому, что он не такой как все, не такой, как толпа. К сожалению, так было всегда. Поэтому, если хотим быть с Богом, необходимо быть скромными как в мыслях, так и в поступках. И всегда сохранять чистоту своих сердец»", — заключил митрополит Лука.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, в каких случаях Церковь не проявляет терпение.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

10.08.21 09:43

Растут доходы нашей нищеты. Продолжение темы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Масло, сахар, яйца: как инфляция в Украине совершила самый крупный скачок за 3 года
10.08.21 18:37

Масло, сахар, яйца: как инфляция в Украине совершила самый крупный скачок за 3 года

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.08.21 19:50

На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля
10.08.21 19:27

В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты
10.08.21 19:11

Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
10.08.21 18:59

Главные новости за 10 августа 2021 года
10.08.21 17:45

Из Швеции в Украину прибыл оригинал одной из старейших конституций в мире
10.08.21 17:32

В Церкви объяснили, почему верующие УПЦ против приезда патриарха Варфоломея
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 16:52

Епископ УПЦ рассказал, как Крестный ход объединил украинский народ
10.08.21 16:30

Митрополит Антоний объяснил смысл крестных ходов
10.08.21 16:17

ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
10.08.21 18:59

Главные новости за 10 августа 2021 года
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 13:31

50 километров в одних трусах: Чаус рассказал, как ему удалось выжить
10.08.21 12:29

Стало известно, как будут учиться украинские дети с 1 сентября
10.08.21 09:47

Коронавирус в Украине: 781 заболевший и 24 погибших
09.08.21 19:00

Главные новости за 9 августа 2021 года
09.08.21 17:09

Стало известно, сколько граждан родилось в Украине за годы независимости
09.08.21 13:48

В Украине не оказалось богачей
09.08.21 08:49

Коронавирус в Украине: 300 заболевших и пятеро погибших
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 20:59

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
06.08.21 19:35

Названа цена билета в космос для туристов
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
04.08.21 15:20

Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви
07.08.21 13:09

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное
06.08.21 16:38

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов
Фото и Видео
Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео
Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео
В центре Киева произошло кое-что возмутительное
В центре Киева произошло кое-что возмутительное
На Виннитчине фермер запер разнорабочего в сушилке, оставив его в жару без воды и еды
На Виннитчине фермер запер разнорабочего в сушилке, оставив его в жару без воды и еды
В Киеве цыганские дети остановили поезд, чтобы забросать его камнями
В Киеве цыганские дети остановили поезд, чтобы забросать его камнями
Появилось видео, как сломался Тауэрский мост
Появилось видео, как сломался Тауэрский мост
В Киеве автомобиль на полном ходу сбил ребенка, идущего по пешеходному переходу
В Киеве автомобиль на полном ходу сбил ребенка, идущего по пешеходному переходу
Секс нетрезвой пары в одном из парков Киева попал на видео
Секс нетрезвой пары в одном из парков Киева попал на видео
Опубликовано видео пожара на гигантской свалке возле Белграда
Опубликовано видео пожара на гигантской свалке возле Белграда
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.