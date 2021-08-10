Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Из Швеции в Украину прибыл оригинал одной из старейших конституций в мире

Из Швеции в Украину прибыл оригинал одной из старейших конституций в мире

Автор: «Фраза»
10.08.21 17:45
352
Из Швеции в Украину прибыл оригинал одной из старейших конституций в мире

Главное: В Украину впервые за несколько столетий прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ожидается, что со следующей недели он будет экспонироваться в Софии Киевской.

Детали: По случаю 30-й годовщины Независимости Украины, в Украину из Швеции впервые за 310 лет привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента, сегодня она уже будет доставлена ​​в Софию Киевскую, где ее смогут увидеть все желающие.

Эту информацию также подтвердил народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа», представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, Ольга Совгиря. «Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости. Три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщает «Украинская правда», президент Владимир Зеленский объявил, что все граждане смогут увидеть оригинал, начиная с 16 августа.

Справка: «Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского» — договор, который был заключен 5 апреля 1710 в городе Бендеры между новоизбранным гетманом Пилипом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского, известный также как «Конституция Пилипа Орлика». Состоял из введения-преамбулы и 16 статей. Он определял взаимоотношения между гетманом и казацкой старшиной, основы государственного устройства Украины и права и обязанности ее сословий, а также провозглашал причины перехода Войска Запорожского под протекторат Шведского королевства. Был скреплен клятвой Пилипа Орлика, его подписью и государственной печатью Войска Запорожского и позже утвержден королем Швеции Карлом XII как «протектором Украины».

Договор сохранился в нескольких редакциях: основной и сокращенный тексты на латинском языке, а также два текста на староукраинском языке. При этом в Швеции хранится латиноязычные рукописи преамбулы и сокращенного варианта, которые были обнаружены в ходе раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Российском государственном архиве древних актов

Хотя договор не вступил в полную силу из-за неблагоприятной международной ситуации, в течение нескольких лет его положения частично действовали на территории Правобережной Украины благодаря походам 1711 и 1713 гг войск Пилипа Орлика и признанию его власти местным населением. Документ заложил основу развития украинского конституционализма новой и новейшей эпохи и стал выдающимся историческим памятником украинской и европейской политической мысли XVIII века.

Тэги: общество, история, конституция, Швеция, София Киевская, новости Украины, Пилип Орлик

Комментарии

Статьи

10.08.21 09:43

Растут доходы нашей нищеты. Продолжение темы

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Масло, сахар, яйца: как инфляция в Украине совершила самый крупный скачок за 3 года
10.08.21 18:37

Масло, сахар, яйца: как инфляция в Украине совершила самый крупный скачок за 3 года

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.08.21 19:50

На Тернопольщине УПЦ организовала детский лагерь в историческом месте Вирля
10.08.21 19:27

В УПЦ рассказали, в каких случаях нужно читать акафисты
10.08.21 19:11

Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
10.08.21 18:59

Главные новости за 10 августа 2021 года
10.08.21 18:20

Митрополит УПЦ рассказал, почему человеку не нужно превозноситься над другими
10.08.21 17:32

В Церкви объяснили, почему верующие УПЦ против приезда патриарха Варфоломея
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 16:52

Епископ УПЦ рассказал, как Крестный ход объединил украинский народ
10.08.21 16:30

Митрополит Антоний объяснил смысл крестных ходов
10.08.21 16:17

ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
10.08.21 18:59

Главные новости за 10 августа 2021 года
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 13:31

50 километров в одних трусах: Чаус рассказал, как ему удалось выжить
10.08.21 12:29

Стало известно, как будут учиться украинские дети с 1 сентября
10.08.21 09:47

Коронавирус в Украине: 781 заболевший и 24 погибших
09.08.21 19:00

Главные новости за 9 августа 2021 года
09.08.21 17:09

Стало известно, сколько граждан родилось в Украине за годы независимости
09.08.21 13:48

В Украине не оказалось богачей
09.08.21 08:49

Коронавирус в Украине: 300 заболевших и пятеро погибших
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
06.08.21 16:59

В Днепре найден повешенным подполковник СБУ
06.08.21 20:59

Жители Одессы жалуются на жуткую вонь
07.08.21 11:36

Разгадана одна из главных загадок Юпитера
06.08.21 19:35

Названа цена билета в космос для туристов
06.08.21 19:00

Главные новости за 6 августа 2021 года
07.08.21 09:19

Стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
04.08.21 15:20

Епископ УПЦ считает, что в основе кризиса в мировом Православии лежит вопрос первенства во вселенской Церкви
07.08.21 13:09

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное
06.08.21 16:38

В Умань уже приехали пять тысяч хасидов
Фото и Видео
Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
Авария на аглофабрике в Мариуполе: пострадали пятеро рабочих
ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
ДТП в Одессе: BMW разбил четыре автомобиля и на полном ходу влетел в остановку
Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео
Схватка четырех копов и голого мужчины на Харьковщине попала на видео
В центре Киева произошло кое-что возмутительное
В центре Киева произошло кое-что возмутительное
На Виннитчине фермер запер разнорабочего в сушилке, оставив его в жару без воды и еды
На Виннитчине фермер запер разнорабочего в сушилке, оставив его в жару без воды и еды
В Киеве цыганские дети остановили поезд, чтобы забросать его камнями
В Киеве цыганские дети остановили поезд, чтобы забросать его камнями
Появилось видео, как сломался Тауэрский мост
Появилось видео, как сломался Тауэрский мост
В Киеве автомобиль на полном ходу сбил ребенка, идущего по пешеходному переходу
В Киеве автомобиль на полном ходу сбил ребенка, идущего по пешеходному переходу
Секс нетрезвой пары в одном из парков Киева попал на видео
Секс нетрезвой пары в одном из парков Киева попал на видео
Опубликовано видео пожара на гигантской свалке возле Белграда
Опубликовано видео пожара на гигантской свалке возле Белграда
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.