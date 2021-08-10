Из Швеции в Украину прибыл оригинал одной из старейших конституций в мире

Главное: В Украину впервые за несколько столетий прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ожидается, что со следующей недели он будет экспонироваться в Софии Киевской.

Детали: По случаю 30-й годовщины Независимости Украины, в Украину из Швеции впервые за 310 лет привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента, сегодня она уже будет доставлена ​​в Софию Киевскую, где ее смогут увидеть все желающие.

Эту информацию также подтвердил народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа», представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, Ольга Совгиря. «Ожидаем экспонирования ко Дню Независимости. Три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента. Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщает «Украинская правда», президент Владимир Зеленский объявил, что все граждане смогут увидеть оригинал, начиная с 16 августа.

Справка: «Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского» — договор, который был заключен 5 апреля 1710 в городе Бендеры между новоизбранным гетманом Пилипом Орликом, казацкой старшиной и казаками Войска Запорожского, известный также как «Конституция Пилипа Орлика». Состоял из введения-преамбулы и 16 статей. Он определял взаимоотношения между гетманом и казацкой старшиной, основы государственного устройства Украины и права и обязанности ее сословий, а также провозглашал причины перехода Войска Запорожского под протекторат Шведского королевства. Был скреплен клятвой Пилипа Орлика, его подписью и государственной печатью Войска Запорожского и позже утвержден королем Швеции Карлом XII как «протектором Украины».

Договор сохранился в нескольких редакциях: основной и сокращенный тексты на латинском языке, а также два текста на староукраинском языке. При этом в Швеции хранится латиноязычные рукописи преамбулы и сокращенного варианта, которые были обнаружены в ходе раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Украиноязычный оригинал Конституции хранится в Российском государственном архиве древних актов

Хотя договор не вступил в полную силу из-за неблагоприятной международной ситуации, в течение нескольких лет его положения частично действовали на территории Правобережной Украины благодаря походам 1711 и 1713 гг войск Пилипа Орлика и признанию его власти местным населением. Документ заложил основу развития украинского конституционализма новой и новейшей эпохи и стал выдающимся историческим памятником украинской и европейской политической мысли XVIII века.