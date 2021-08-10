В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах

Главное: Минсоцполитики готовит законопроект, благодаря которому украинцы, не имеющие официальных доходов и рабочего стажа, смогут получать пенсионные выплаты.

Детали: Украинцы, работающие без официального оформления, получили шанс на пенсию даже при отсутствии необходимого трудового стажа. Как сообщает УНИАН со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную, если не изменить действующие на данный момент нормативы, то полмиллиона украинцев, не имеющих необходимых 15 лет стажа, могут остаться вообще без пенсий.

Также, по ее словам, могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости. Поэтому Министерство социальной политики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте.

«Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше», — заключила Лазебная.

В тему: С 1 июля 2021 года минимальная пенсия в Украине выросла на 4,8% и составила 1854 грн.