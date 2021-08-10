Стала известна зарплата Месси в Париже

Главное: Лионель Месси переходит в ПСЖ. Он будет получать 35 миллионов евро в год.

Детали: 34-летнйи аргентинский нападающий Лионель Месси, покинувший каталонскую «Барселону», подпишет контракт с французским ПСЖ. Как сообщил в «Твиттере» авторитетный журналист Фабрицио Романо, футболист уже вылетел в Париж на частном самолете.

Ожидается, что его официально представят публике в среду, 11 августа.

Соглашение рассчитано на два года с правом продления еще на год. Зарплата звезды составит 35 миллионов евро за сезон.

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