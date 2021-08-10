Стало известно, как повлияет глобальное потепление на погоду в Украине

Главное: По данным климатолога Светланы Краковской, через 50 лет из-за последствий глобального изменения климата в Украине перестанет лежать снег зимой и усилятся «тропические ночи».

Детали: Глобальное потепление может привести к серьезному повышению температуры в Украине в ближайшие 50 лет. Как рассказала в интервью «Украинской правде» климатолог Светлана Краковская, явление, при котором температура воздуха в темное время суток не опускается ниже 20 градусов по Цельсию, называется «тропическими ночами».

По словам эксперта, еще несколько десятилетий назад его можно было наблюдать лишь в южных регионах страны, в частности, на побережье Черного и Азовского морей.

«А сейчас мы имеем их и в Киеве, и в Чернигове — несколько недель таких ночей в год мы имеем абсолютно точно в последние годы», — заявила эксперт, предсказав, что к концу столетия «тропические ночи» будут длиться по три месяца в году.

Климатолог отметила, что к этому же сроку в стране может резко сократиться количество осадков в виде снега зимой, а снежный покров — исчезнуть вовсе.

«Это не значит, что у нас не будет снегопадов или сильных снегопадов — вероятнее всего, они будут во второй половине зимы и в ее конце. Их никто не отменяет. Это означает, что снег не будет лежать на поверхности», — заключила Краковская.

В тему: Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, в ближайшие пять лет глобальная температура на Земле вырастет на 1,5 градуса.

В феврале 2021 года группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

В то же время глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата, что угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды.

В июле ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, которые переносятся комарами. По прогнозам ученых, если ситуация будет так развиваться и дальше, то уже к 2080 г под риском заражения этими болезнями окажется около 8 млрд человек.