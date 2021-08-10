50 километров в одних трусах: Чаус рассказал, как ему удалось выжить

Главное: Одиозный экс-судья столичного суда Николай Чаус утверждает, что является потерпевшим в деле о похищении и попытке убийства. Чтобы уйти от смерти ему яклюы пришлось идти 50 км пешком.

Детали: Бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус заявил заявил о похищении с целью убийства. Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация содержится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, заседание которого прошло в закрытом режиме 4 августа.

В ходе процесса он поддержал позицию своей защиты, заявив, что является потерпевшим, а убийство не произошло лишь потому, что он сбежал, прошел 50 км пешком и добровольно явился в Службу безопасности Украины.

Кроме того, на заседании Чаус заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины нарушили нормы Уголовно-процессуального Кодекса, не подав ходатайство о его задержании в Высший антикоррупционный суд, в то же время обратившись с ходатайством о применении меры пресечения.

Такие обстоятельства он счел свидетельством указания НАБУ или САП действовать определенным образом. «Следовательно, работники НАБУ нарушили порядок обращения в Высший антикоррупционный суд с ходатайством о применении меры пресечения. Следственный судья должен отказать в открытии производства по указанному ходатайству», — говорится в постановлении.

В тему: 30 июля одиозный экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был задержан сотрудниками полиции в одном из сел Винницкой области. При этом он находился в одних трусах. Впоследствии его забрали сотрудники СБУ и увезли в Киев.

Впоследствии его в Феофании задержали сотрудники НАБУ.

4 августа суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.